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12.04.18 09:18 Брифинг об итогах совместной работы правоохранителей по раскрытию резонансных преступлений в I квартале 2018 г.



самых резонансных преступлений в 1 квартале 2018 года подвели руководители

Главного управления МВД по краю Александр Речицкий и Главного

следственного управления Следственного комитета по краю Александр Расстрыгин.





Итоги совместной работы правоохранителей по расследованию и раскрытиюсамых резонансных преступлений в 1 квартале 2018 года подвели руководителиГлавного управления МВД по краю Александр Речицкий и Главногоследственного управления Следственного комитета по краю Александр Расстрыгин.







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