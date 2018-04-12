НОВОСТИ | Общество













12.04.18 09:06 В Красноярске опробуют новую систему оценки экологической ситуации





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С помощью специальной электронной карты можно оценить эффективность различных мер по улучшению экологии. Уже смоделированы некоторые варианты. "Рассмотрели ситуацию, будто КрАЗа нет, энергетики нет, и всё равно превышение есть. Потому что есть ещё транспорт, печное отопление", - отметил заслуженный эколог РФ, заместитель директора НИИ Минпромторга РФ Андрей Недре.



Андрей Недре предлагает оценивать уровень загрязнения окружающей среды не по массе выбросов, как это делается сейчас, а по концентрации опасных веществ, таких, как формальдегид, бензапирен, аммиак, диоксид азота и взвешенные вещества. Проект министерства промышленности России уже работает в Санкт-Петербурге и сейчас в качестве пилотного будет реализован в нескольких точках на карте России - в Красноярске, Ярославле, Челябинске, а также в Симферополе и Севастополе.



Соглашение между краем и научно-исследовательским институтом Минпромторга России будет подписано на форуме, который пройдёт в Красноярске на этой неделе, а первые результаты, то есть реальную схему загрязнения Красноярска, мы сможем увидеть уже в сентябре этого года.



Экологический аспект должен стать одним из главных критериев для получения предприятиями федеральной помощи. Именно такую задачу ставит министерство промышленности и торговли России. "Появится система, которая позволит определить, какое состояние и кто вкладывает, третье - мы отработаем для себя, можно ли её использовать, чтобы понять, кому помогать из федерального центра", - пояснил заслуженный эколог РФ, заместитель директора НИИ Минпромторга РФ Андрей Недре.С помощью специальной электронной карты можно оценить эффективность различных мер по улучшению экологии. Уже смоделированы некоторые варианты. "Рассмотрели ситуацию, будто КрАЗа нет, энергетики нет, и всё равно превышение есть. Потому что есть ещё транспорт, печное отопление", - отметил заслуженный эколог РФ, заместитель директора НИИ Минпромторга РФ Андрей Недре.Андрей Недре предлагает оценивать уровень загрязнения окружающей среды не по массе выбросов, как это делается сейчас, а по концентрации опасных веществ, таких, как формальдегид, бензапирен, аммиак, диоксид азота и взвешенные вещества. Проект министерства промышленности России уже работает в Санкт-Петербурге и сейчас в качестве пилотного будет реализован в нескольких точках на карте России - в Красноярске, Ярославле, Челябинске, а также в Симферополе и Севастополе.Соглашение между краем и научно-исследовательским институтом Минпромторга России будет подписано на форуме, который пройдёт в Красноярске на этой неделе, а первые результаты, то есть реальную схему загрязнения Красноярска, мы сможем увидеть уже в сентябре этого года. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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