Экологический аспект должен стать одним из главных критериев для получения предприятиями федеральной помощи. Именно такую задачу ставит министерство промышленности и торговли России. "Появится система, которая позволит определить, какое состояние и кто вкладывает, третье - мы отработаем для себя, можно ли её использовать, чтобы понять, кому помогать из федерального центра", - пояснил заслуженный эколог РФ, заместитель директора НИИ Минпромторга РФ Андрей Недре.
С помощью специальной электронной карты можно оценить эффективность различных мер по улучшению экологии. Уже смоделированы некоторые варианты. "Рассмотрели ситуацию, будто КрАЗа нет, энергетики нет, и всё равно превышение есть. Потому что есть ещё транспорт, печное отопление", - отметил заслуженный эколог РФ, заместитель директора НИИ Минпромторга РФ Андрей Недре.
Андрей Недре предлагает оценивать уровень загрязнения окружающей среды не по массе выбросов, как это делается сейчас, а по концентрации опасных веществ, таких, как формальдегид, бензапирен, аммиак, диоксид азота и взвешенные вещества. Проект министерства промышленности России уже работает в Санкт-Петербурге и сейчас в качестве пилотного будет реализован в нескольких точках на карте России - в Красноярске, Ярославле, Челябинске, а также в Симферополе и Севастополе.
Соглашение между краем и научно-исследовательским институтом Минпромторга России будет подписано на форуме, который пройдёт в Красноярске на этой неделе, а первые результаты, то есть реальную схему загрязнения Красноярска, мы сможем увидеть уже в сентябре этого года.