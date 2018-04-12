ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





12.04.18 09:24 Красноярцы недовольны парковкой у нового терминала аэропорта



Фото
Нелестных слов о парковке у аэропорта "Красноярск" в интернете много. Правда ли, что новый терминал столь же красив, сколько и неудобен? Проверим на себе. Александр согласился помочь нам в небольшом эксперименте. Его мы провожаем на рейс.

У аэропорта шесть зон парковки, разной ценовой категории. Расположение наш водитель не знает, а указателей нет. Подъезжает прямо к терминалу и только здесь замечает: после бесплатных 10 минут придётся заплатить 1000 рублей. Въезжаем в другую зону - чуть подальше от здания. Здесь мы заплатим не 1000 рублей, а 200 или 300, но даже их платить не хочется. У нас 10 минут бесплатного времени - поторопимся. Для наглядности используем секундомер. Бодрым шагом идём к терминалу. Больше времени отнимает зона досмотра. Вот уже и прощаться некогда, бегом назад. В 10 минут еле уложились.

Больше 10 минут здесь стоят 200 рублей. А если замешкаетесь или запутаетесь, то сразу в двух зонах рискуете раскошелиться на 1000. Есть площадка, где бесплатного времени нет вообще, а час 300 рублей. Для инвалидов - бесплатно. Администрация аэропорта с секундомером тоже ходила. Уверены: 10 минут хватает. "В настоящее время 93% людей, которые приезжают к нам на парковку, укладываются в бесплатный период 10 минут. И только 7% платят за парковку", - сказал пресс-секретарь аэропорта "Красноярск" Никита Палеха.

Не платят ещё и потому, что не пользуются. На бесплатной парковке, она в полукилометре от терминала, не протолкнуться. Ещё более хитрые железных коней оставляют через дорогу от аэровокзала - в лесу. Для тех же, кто платить готов, администрация аэропорта сделает информационные плакаты, чтобы неприятных сюрпризов со счетами в 1000 рублей больше не было. Правда, когда появятся обновления, сказать не готовы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .