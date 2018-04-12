НОВОСТИ | Общество













12.04.18 09:24 Красноярцы недовольны парковкой у нового терминала аэропорта





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У аэропорта шесть зон парковки, разной ценовой категории. Расположение наш водитель не знает, а указателей нет. Подъезжает прямо к терминалу и только здесь замечает: после бесплатных 10 минут придётся заплатить 1000 рублей. Въезжаем в другую зону - чуть подальше от здания. Здесь мы заплатим не 1000 рублей, а 200 или 300, но даже их платить не хочется. У нас 10 минут бесплатного времени - поторопимся. Для наглядности используем секундомер. Бодрым шагом идём к терминалу. Больше времени отнимает зона досмотра. Вот уже и прощаться некогда, бегом назад. В 10 минут еле уложились.



Больше 10 минут здесь стоят 200 рублей. А если замешкаетесь или запутаетесь, то сразу в двух зонах рискуете раскошелиться на 1000. Есть площадка, где бесплатного времени нет вообще, а час 300 рублей. Для инвалидов - бесплатно. Администрация аэропорта с секундомером тоже ходила. Уверены: 10 минут хватает. "В настоящее время 93% людей, которые приезжают к нам на парковку, укладываются в бесплатный период 10 минут. И только 7% платят за парковку", - сказал пресс-секретарь аэропорта "Красноярск" Никита Палеха.



Не платят ещё и потому, что не пользуются. На бесплатной парковке, она в полукилометре от терминала, не протолкнуться. Ещё более хитрые железных коней оставляют через дорогу от аэровокзала - в лесу. Для тех же, кто платить готов, администрация аэропорта сделает информационные плакаты, чтобы неприятных сюрпризов со счетами в 1000 рублей больше не было. Правда, когда появятся обновления, сказать не готовы.



Нелестных слов о парковке у аэропорта "Красноярск" в интернете много. Правда ли, что новый терминал столь же красив, сколько и неудобен? Проверим на себе. Александр согласился помочь нам в небольшом эксперименте. Его мы провожаем на рейс.У аэропорта шесть зон парковки, разной ценовой категории. Расположение наш водитель не знает, а указателей нет. Подъезжает прямо к терминалу и только здесь замечает: после бесплатных 10 минут придётся заплатить 1000 рублей. Въезжаем в другую зону - чуть подальше от здания. Здесь мы заплатим не 1000 рублей, а 200 или 300, но даже их платить не хочется. У нас 10 минут бесплатного времени - поторопимся. Для наглядности используем секундомер. Бодрым шагом идём к терминалу. Больше времени отнимает зона досмотра. Вот уже и прощаться некогда, бегом назад. В 10 минут еле уложились.Больше 10 минут здесь стоят 200 рублей. А если замешкаетесь или запутаетесь, то сразу в двух зонах рискуете раскошелиться на 1000. Есть площадка, где бесплатного времени нет вообще, а час 300 рублей. Для инвалидов - бесплатно. Администрация аэропорта с секундомером тоже ходила. Уверены: 10 минут хватает. "В настоящее время 93% людей, которые приезжают к нам на парковку, укладываются в бесплатный период 10 минут. И только 7% платят за парковку", - сказал пресс-секретарь аэропорта "Красноярск" Никита Палеха.Не платят ещё и потому, что не пользуются. На бесплатной парковке, она в полукилометре от терминала, не протолкнуться. Ещё более хитрые железных коней оставляют через дорогу от аэровокзала - в лесу. Для тех же, кто платить готов, администрация аэропорта сделает информационные плакаты, чтобы неприятных сюрпризов со счетами в 1000 рублей больше не было. Правда, когда появятся обновления, сказать не готовы. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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