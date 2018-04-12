ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





12.04.18 11:42 В Доме кино состоялась премьера документального фильма "Таёжная кровь"

В красноярском Доме кино состоялась премьера документального фильма Д.Жемчугова *Таёжная кровь*

Фото
Герои его книг - обычные сибиряки. Люди, воспитанные и живущие в суровых условиях, но при этом богатые душой. Поэтому тексты Владимира Топилина так близки читателю. Проникся его историями и оператор ГТРК "Красноярск" Денис Жемчугов, а именно после прочтения книги "Таёжная кровь". В ней писатель рассказал историю личной трагедии - заядлый охотник и знаток тайги по нелепой случайности оказался в инвалидном кресле.

"Написано так близко к сценарию, что это можно снять. Всё, думаю, надо снимать. Единственное - будет ли человек согласен? Подхожу: "Будем?" "Да, будем, что требуется?" Лабаз, актёр и желание", - рассказал режиссёр фильма "Таёжная кровь" Денис Жемчугов.

В итоге то падение с высоты спустя 18 лет писателю предстояло пережить вновь, когда он впервые увидел готовый фильм. "Первый раз я его и не понял. Несколько раз смотрел, всё в шоке. Начал осознавать только с четвёртого или пятого раза. Моменты, как он идёт в тайгу, сидит на лабазе, падает, как он лежит, как его находят - просто один в один. Всё очень похоже, и не только по книге, а как в жизни было. Не хватало только комаров", - рассказал писатель и главный герой фильма "Таёжная кровь" Владимир Топилин.

Личная трагедия не сломала Владимира Степановича, а раскрыла в нём литературный талант. С тех пор он пишет книги о суровой красоте Присаянья и о силе человеческого духа. К слову, премьера фильма о нём не единственный сюрприз, который ждал писателя в тот день: Владимиру Топилину вручили билет члена Союза писателей России.

Владислав ТАМОШАУСКАС


Смотрите фильм "ТАЁЖНАЯ КРОВЬ" на нашем сайте
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .