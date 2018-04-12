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12.04.18 11:42 В Доме кино состоялась премьера документального фильма "Таёжная кровь"





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"Написано так близко к сценарию, что это можно снять. Всё, думаю, надо снимать. Единственное - будет ли человек согласен? Подхожу: "Будем?" "Да, будем, что требуется?" Лабаз, актёр и желание", - рассказал режиссёр фильма "Таёжная кровь" Денис Жемчугов.



В итоге то падение с высоты спустя 18 лет писателю предстояло пережить вновь, когда он впервые увидел готовый фильм. "Первый раз я его и не понял. Несколько раз смотрел, всё в шоке. Начал осознавать только с четвёртого или пятого раза. Моменты, как он идёт в тайгу, сидит на лабазе, падает, как он лежит, как его находят - просто один в один. Всё очень похоже, и не только по книге, а как в жизни было. Не хватало только комаров", - рассказал писатель и главный герой фильма "Таёжная кровь" Владимир Топилин.



Личная трагедия не сломала Владимира Степановича, а раскрыла в нём литературный талант. С тех пор он пишет книги о суровой красоте Присаянья и о силе человеческого духа. К слову, премьера фильма о нём не единственный сюрприз, который ждал писателя в тот день: Владимиру Топилину вручили билет члена Союза писателей России.



Герои его книг - обычные сибиряки. Люди, воспитанные и живущие в суровых условиях, но при этом богатые душой. Поэтому тексты Владимира Топилина так близки читателю. Проникся его историями и оператор ГТРК "Красноярск" Денис Жемчугов, а именно после прочтения книги "Таёжная кровь". В ней писатель рассказал историю личной трагедии - заядлый охотник и знаток тайги по нелепой случайности оказался в инвалидном кресле."Написано так близко к сценарию, что это можно снять. Всё, думаю, надо снимать. Единственное - будет ли человек согласен? Подхожу: "Будем?" "Да, будем, что требуется?" Лабаз, актёр и желание", - рассказал режиссёр фильма "Таёжная кровь" Денис Жемчугов.В итоге то падение с высоты спустя 18 лет писателю предстояло пережить вновь, когда он впервые увидел готовый фильм. "Первый раз я его и не понял. Несколько раз смотрел, всё в шоке. Начал осознавать только с четвёртого или пятого раза. Моменты, как он идёт в тайгу, сидит на лабазе, падает, как он лежит, как его находят - просто один в один. Всё очень похоже, и не только по книге, а как в жизни было. Не хватало только комаров", - рассказал писатель и главный герой фильма "Таёжная кровь" Владимир Топилин.Личная трагедия не сломала Владимира Степановича, а раскрыла в нём литературный талант. С тех пор он пишет книги о суровой красоте Присаянья и о силе человеческого духа. К слову, премьера фильма о нём не единственный сюрприз, который ждал писателя в тот день: Владимиру Топилину вручили билет члена Союза писателей России. Владислав ТАМОШАУСКАС



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