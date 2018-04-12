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12.04.18 20:56 В Красноярске подводят итоги работы первой в России цифровой энергоподстанции



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Цифровую подстанцию имени Сморгунова, первую в России, включили в декабре, удалённо - из Москвы, это назвали прорывом в энергетике. С тех пор объект работает в штатном режиме, без сбоев. Полпред Президента России приехал проверить, как выполняется поручение Владимира Путина по переводу электросетей страны на цифровую основу.

"Для наших регионов, и не только для регионов, вопрос надёжности энергохозяйства жизненно важен, с учётом наших климатических условий и тех производств, которые сегодня находятся на территориях", - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Благодаря цифровым технологиям объектом, расположенном в Солонцах, можно управлять дистанционно. А всеми системами заведует компьютер. Поэтому удалось избавиться от сотен ненужных проводов и даже сэкономить. "Уровень её надежности, компактности и экономичности превосходит ранее существовавшие и использованные аналоги. Отличительной характеристикой является то, что это реально российское производство. Она действительно превосходит зарубежные аналоги", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Эта цифровая подстанция обошлась в строительстве дешевле традиционной подстанции. Мы будем получать экономию затрат, соответственно, это не может в дальнейшем не сказаться на тарифе. За этими подстанции будущее", - добавил И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Павел Акилин.

Эта цифровая подстанция - пилотный проект для развития новой энергетики. Полученный в Красноярске опыт будут тиражировать в другие регионы Сибири, где работает МРСК: от Омска до Забайкалья.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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