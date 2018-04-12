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12.04.18 17:48 Футболисты "Енисея" обыграли нижегородский "Олимпиец"





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Красноярский "Енисей" снова одержал волевую победу. Накануне дома наша команда принимала "Олимпиец" из Нижнего Новгорода. Почти весь матч табло фиксировало нули, но под конец второго тайма Александр Кутьин забил победный гол с пенальти. За четыре игры до конца сезона "Енисей" сохраняет первое место и шансы на выход в Премьер-лигу.











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