НОВОСТИ | Общество













12.04.18 17:39 В Красноярске началась научная конференция онкологов





Фото



На прошлой неделе "Вести" рассказывали о жительнице Назарова. Ксении 26 лет, в январе у неё нашли рак головного мозга. Опухоль глубоко и далеко. В Красноярске ей



"Мне Андрей Арсеньевич говорил, Я знаю, о ком вы говорите. Ваш главный онколог тревожится. Первое, когда я сошёл с трапа самолёта, мы обсудили эту девочку. Мы отправим её снимки в наш институт, если она будет подходить, мы её заберём на протонную терапию и она пройдёт в нашем филиале в Обнинске полноценное лечение", - сказал директор федерального Центра радиологии, доктор наук, профессор, академик РАН Андрей Каприн.



Каждое утро из своего кабинета в Москве Андрей Каприн проводит планёрку по видеосвязи. На противоположной линии - врачи более 30 регионов России. Теперь к разговору присоединятся и два радиологических отделения нашего диспансера.



Короткая экскурсия по радиологии краевого онкодиспансера. Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель одного из крупнейших федеральных центров Андрей Каприн увиденным, кажется, остался доволен. Исторический момент - подписание договора о сотрудничестве. Есть шанс, что теперь больные с самыми сложными видами рака помощь смогут получить гораздо быстрее.На прошлой неделе "Вести" рассказывали о жительнице Назарова. Ксении 26 лет, в январе у неё нашли рак головного мозга. Опухоль глубоко и далеко. В Красноярске ей помочь не могут . Несколько клиник России уже посмотрели её документы, но на госпитализацию никто не вызывает. Вот что по поводу нашей героини сказал Андрей Каприн."Мне Андрей Арсеньевич говорил, Я знаю, о ком вы говорите. Ваш главный онколог тревожится. Первое, когда я сошёл с трапа самолёта, мы обсудили эту девочку. Мы отправим её снимки в наш институт, если она будет подходить, мы её заберём на протонную терапию и она пройдёт в нашем филиале в Обнинске полноценное лечение", - сказал директор федерального Центра радиологии, доктор наук, профессор, академик РАН Андрей Каприн.Каждое утро из своего кабинета в Москве Андрей Каприн проводит планёрку по видеосвязи. На противоположной линии - врачи более 30 регионов России. Теперь к разговору присоединятся и два радиологических отделения нашего диспансера. Евгения ПЛОТНИКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













