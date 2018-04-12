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КЭФ-2018

12.04.18 20:58 Побывавшая в космосе Ю-лайка станет экспонатом музея Универсиады



Фото
Эту Ю-лайку называют космической, потому что два месяца она пробыла на МКС на околоземной орбите. Туда её отправила редакция газеты "Городские новости". Сами журналисты свою затею изначально называли авантюрой. Даже не верили, что удастся выполнить все требования Роскосмоса и отправить символ Универсиады на борт.

"Нам пришлось её проверить на самые разные составляющие, потому что она должна отвечать всем компонентам, чтобы быть допущенной на МКС. Открою секрет - их там было две. Вторая Ю-лайка продолжает оставаться на МКС и смотреть на нас из космоса", - рассказала директор-главный редактор газеты "Городские новости". Елена Южакова.

Символ Универсиады журналисты вручили дирекции спортивных игр. Теперь Ю-лайка станет почётным экспонатом будущего музея студенческих соревнований. "Сейчас готовится площадка, и жители города узнают уже летом, когда мы будем этот музей открывать. Атрибуты музея собираются уже на протяжении четырёх лет. Это будет на одном из спортивных объектов либо в университете - площадка сейчас выбирается", - рассказала заместитель генерального директора дирекции Зимней Универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.

А пока с символом, побывавшим на орбите, может сфотографироваться любой желающий. Лайка выставлена на площадке Красноярского экономического форума. В будущем полёт талисмана может стать и частью сценария церемонии открытия Всемирных студенческих игр.

Владимир БОГОМОЛОВ





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