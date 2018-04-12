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12.04.18 17:45 Осторожно, мошенники: как не стать жертвой "чёрных кредиторов"





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Так называемый кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. В прошлом году Банк России выявил 137 таких организаций, ущерб от деятельности мошенников - около миллиарда рублей. Обнаружены и заблокированы более 800 сайтов в сфере финансовых рынков и 160 сайтов лже-банков. "Их основная задача - как можно быстрее собрать первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



Чтобы распознать мошеннические фирмы, эксперты советуют обратить внимание на их обещания. Если вам предлагают баснословную прибыль, нужно задуматься. Второй признак - как правило, очень яркая и агрессивная реклама, в которой используется принцип сетевого маркетинга. И наконец главное - отсутствие лицензии Банка России. При этом стоит быть внимательным: часто мошенники маскируются под видом легальной компании - КПК, МФО и других финансовых организаций. Главная цель - собрать как можно больше средств, после чего они просто исчезают.



"Используя минимальную информацию о человеке, которая доступна, например, через социальные сети, расположить его к себе, вызвать доверие и фактически выманить у него деньги", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.



Не бойтесь быть настойчивыми: внимательно читайте договор, изучайте сайт организации, и главное - отзывы о ней, требуйте лицензию и посоветуйтесь с юристами, прежде чем отдать деньги. Если вы наткнулись на нечистоплотную фирму, сообщите об этом в Банк России, это поможет сохранить деньги и быстро распознать аферистов.



Татьяна еле сдерживает слёзы. Уверяет, попалась в ловушку мошенников. Поверила обещаниям кооперативной организации и отдала все свои сбережения в надежде выиграть в процентную лотерею. "Так убедительно всё было, так заманчиво! Предлагали до 30 процентов. Я отдала 400 тысяч. Сначала проценты были, но потом всё, молчание. Я поняла, что меня обманули и денег не вернуть", - сетует пострадавшая.Так называемый кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. В прошлом году Банк России выявил 137 таких организаций, ущерб от деятельности мошенников - около миллиарда рублей. Обнаружены и заблокированы более 800 сайтов в сфере финансовых рынков и 160 сайтов лже-банков. "Их основная задача - как можно быстрее собрать первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Чтобы распознать мошеннические фирмы, эксперты советуют обратить внимание на их обещания. Если вам предлагают баснословную прибыль, нужно задуматься. Второй признак - как правило, очень яркая и агрессивная реклама, в которой используется принцип сетевого маркетинга. И наконец главное - отсутствие лицензии Банка России. При этом стоит быть внимательным: часто мошенники маскируются под видом легальной компании - КПК, МФО и других финансовых организаций. Главная цель - собрать как можно больше средств, после чего они просто исчезают."Используя минимальную информацию о человеке, которая доступна, например, через социальные сети, расположить его к себе, вызвать доверие и фактически выманить у него деньги", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.Не бойтесь быть настойчивыми: внимательно читайте договор, изучайте сайт организации, и главное - отзывы о ней, требуйте лицензию и посоветуйтесь с юристами, прежде чем отдать деньги. Если вы наткнулись на нечистоплотную фирму, сообщите об этом в Банк России, это поможет сохранить деньги и быстро распознать аферистов. Александр ЧЕРКАШИН, Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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