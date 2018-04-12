РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






12.04.18 17:45 Осторожно, мошенники: как не стать жертвой "чёрных кредиторов"



Фото
Татьяна еле сдерживает слёзы. Уверяет, попалась в ловушку мошенников. Поверила обещаниям кооперативной организации и отдала все свои сбережения в надежде выиграть в процентную лотерею. "Так убедительно всё было, так заманчиво! Предлагали до 30 процентов. Я отдала 400 тысяч. Сначала проценты были, но потом всё, молчание. Я поняла, что меня обманули и денег не вернуть", - сетует пострадавшая.

Так называемый кредитно-потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. В прошлом году Банк России выявил 137 таких организаций, ущерб от деятельности мошенников - около миллиарда рублей. Обнаружены и заблокированы более 800 сайтов в сфере финансовых рынков и 160 сайтов лже-банков. "Их основная задача - как можно быстрее собрать первоначальные взносы и уплыть в неизвестном направлении", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Чтобы распознать мошеннические фирмы, эксперты советуют обратить внимание на их обещания. Если вам предлагают баснословную прибыль, нужно задуматься. Второй признак - как правило, очень яркая и агрессивная реклама, в которой используется принцип сетевого маркетинга. И наконец главное - отсутствие лицензии Банка России. При этом стоит быть внимательным: часто мошенники маскируются под видом легальной компании - КПК, МФО и других финансовых организаций. Главная цель - собрать как можно больше средств, после чего они просто исчезают.

"Используя минимальную информацию о человеке, которая доступна, например, через социальные сети, расположить его к себе, вызвать доверие и фактически выманить у него деньги", - пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Не бойтесь быть настойчивыми: внимательно читайте договор, изучайте сайт организации, и главное - отзывы о ней, требуйте лицензию и посоветуйтесь с юристами, прежде чем отдать деньги. Если вы наткнулись на нечистоплотную фирму, сообщите об этом в Банк России, это поможет сохранить деньги и быстро распознать аферистов.

Александр ЧЕРКАШИН, Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .