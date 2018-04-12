НОВОСТИ | Общество













12.04.18 17:43 Красноярцу вынесли приговор за ложное заявление о минировании





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При задержании преступник оказал сопротивление и ударил полицейского. Суд вынес приговор - два года и два месяца колонии строгого режима.







Красноярец получил два года колонии строгого режима за ложное заявление о минировании. Неоднократно судимый мужчина после распития спиртного и ссоры с собутыльницей решил так выместить злобу. Эвакуировали две школы в Красноярске и Железногорске - более тысячи детей и педагогов.При задержании преступник оказал сопротивление и ударил полицейского. Суд вынес приговор - два года и два месяца колонии строгого режима.











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