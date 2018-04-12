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НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2018

12.04.18 19:17 Стандарт благоустройства перспективного Красноярска представили на КЭФ



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Проспект Мира - это особое место для красноярцев: сердце города со своей историей, своего рода визитная карточка краевого центра. "Наша задача - в первую очередь поднять в Красноярске планку стандартов благоустройства территории. И в области дизайна элементов, и качества. И самое главное - это локализованное производство, мы стараемся максимально использовать материалы и изделия, произведённые в Красноярске", - отметил архитектор Антон Шаталов.

Здесь всё можно потрогать и испытать - элементы благоустройства, брусчатку, освещение и уличную мебель. Если и этого покажется мало, здесь есть семь постов с очками виртуальной реальности. Каждый отображает одну городскую локацию в виде сферической панорамы. Задача - сделать проспект не просто удобным для жизни, но и ярким.

"Мы внесём в освещение новые подходы подсветки городских пространств, архитектурных объектов, городских вертикалей. Что очень важно, мы предполагаем, что подсветка будет не просто свет, но некие интерактивные сценарии, которые могли бы использоваться как элементы городских шоу", - пояснил урбанист Александр Осадчий.

Инфраструктурные решения высоко оценил глава Красноярска Сергей Ерёмин. "Как я назвал, это пять минут до будущего города Красноярска. Вот так мы его видим и так хотим сделать наш Красноярск, и в этом году начнём с перезагрузки проспекта Мира", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Наработанные на примере главной улицы подходы в дальнейшем будут транслировать в благоустройстве всего краевого центра.

Владислав ТАМОШАУСКАС





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