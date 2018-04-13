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НОВОСТИ | Экономика





13.04.18 08:50 На Агалеевском месторождении применяют инновационный метод сейсморазведки



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Агалеевское газовое месторождение расположено на территории Кежемского и Богучанского районов. Его геологическое изучение затруднено тем, что в центре лицензионного участка течёт река Ангара. Стандартные методы разведки не дали бы точных данных по объёмам извлекаемых запасов и их расположению. Поэтому геологи Восточно-Сибирской нефтегазовой компании разработали уникальную технологию, впервые объединившую опыт наземной и речной 3D-сейсмики.

"Мы объединили наработки морской и наземной сейсморазведки и получили такой гибрид разведки конкретно для нашего месторождения. Разместили приёмное оборудование не только на земле, как обычно, но и по дну реки", - рассказал главный специалист отдела геологоразведочных работ АО "Востсибнефтегаз" Максим Кузнецов.

За четыре месяца геологи ВСНК обследовали водную акваторию Ангары - более 100 квадратных километров. В базе информация с 50 тысяч точек наблюдения. Полученные в ходе полевых работ данные сейчас анализируют специалисты КрасноярскНИПИнефть. "Благодаря технологии сейсморазведочных работ 3D мы видим то, что расположено в нижележащей толще, как залегают отрадающие границы, что в последующем позволяет определить глубины залегания границ и объёмы предполагаемых ловушек", - пояснил начальник обработки сейсмических данных ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" Александр Мерецкий.

Обработка результатов 3D-сейсморазведки займёт примерно полгода. Результаты водных и наземных работ будут объединены в единый трёхмерный куб данных. Сегодня уникальная методика, разработанная геологами ВСНК, планируется к внедрению на аналогичных месторождениях компании "Роснефть".

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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