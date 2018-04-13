Стенд Зеленогорска на экономическом форуме представлен Электрохимическим заводом, благодаря ему и известен закрытый город. Предприятие занимается обогащением урана, но не только. Сельхозпредприятие "Искра" - дочернее предприятие промышленного гиганта. Сейчас это отдельное и успешное юрлицо, третий год поставляющее рапс в Поднебесную. Кстати, посевные площади под рапс в крае в 2018 году увеличат почти в два раза.
"На этот год планируется, что крестьяне посеют порядка 107 тысяч гектаров под рапс. Китай большой, и потребительский рынок по нашим меркам безграничен", - отметил директор ООО "Искра" Игорь Кондрус.
Китайская делегация тоже на КЭФ. Обсуждают увеличение поставок сельхозпродукции. "Мы уверены, что российская сельхозпродукция безопасна и сегодня мы намерены увеличивать импорт из России и Красноярского края. Все необходимые разрешения получены", - сказал секретарь горкома г.Манчжурия Чень Лисинь.
Санаторий "Берёзка" тоже бывшее подразделение ЭХЗ. Находится вдалеке от промышленных предприятий. Клиентам предлагают более 50-ти различных процедур. Сейчас лечение в здравнице проходят более 5 тысяч человек в год. "У нас есть большой опыт реабилитации работников предприятий, у которых повышенная вредность. Мы всегда открыты для сотрудничества с данными предприятиями", - отметила директор ООО "Санаторий-профилакторий "Берёзка" Светлана Борисевич.
Зеленогорцы не устают повторять: закрытый город открыт для бизнеса и инвестиций. И Красноярский экономический форум рассматривают как площадку для поиска клиентов и партнёров.