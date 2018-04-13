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НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2018

13.04.18 11:18 На Красноярском экономическом форуме прошло основное пленарное заседание



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В МВДЦ "Сибирь" прошло основное пленарное заседание Красноярского экономического форума. В этом году главная тема "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". Пленарку открыл заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Гости и участники форума обсуждают потенциал российской экономики и соответствует ли он национальной цели развития.

Напомним, накануне прошла молодёжная пленарка, где молодыми бизнесменами был разработан ряд креативных идей. Некоторые из них также обсудят сегодня. Кроме этого, на КЭФ сегодня презентуют новый инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.









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