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НОВОСТИ | Общество





13.04.18 11:37 На ТЭЦ-1 взорвали старую дымовую трубу



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Эта труба была построена в 1952 году. Её начали демонтировать 2 марта. Рабочие по кирпичику разобрали более 60 метров, а оставшуюся 40-метровую часть решили уничтожить направленным взрывом. Заложили 96 микрозарядов, из опасной зоны убрали всех рабочих. Это произошло в рамках программы модернизации ТЭЦ-1. Перед СГК стоит сложная задача: без прекращения подачи тепла и электроэнергии построить и запустить новое оборудование.

Вместо трёх низких дымовых труб на ТЭЦ поставят одну высотой 270 метров. На такой высоте всегда присутствует ветер, это означает, что выбросы не будут застаиваться над Красноярском. Замена обойдётся энергетикам примерно в 350-400 миллионов рублей. К тому же труба и сама по себе очень непростое сооружение. При этом строителям придётся решить массу других технических проблем - например, зимой на 200-метровой высоте верх строящейся трубы придётся как-то утеплять, иначе бетон замёрзнет, а не застынет.

"Как бы мы ни пытались, не влезть в зиму мы не сможем. Или начало, или конец, или середина, всё равно на зиму попадёт. Невозможно будет закончить за тёплый сезон. Это значит, что всё время нужно будет поддерживать положительную температуру в оголовке трубы. Поэтому это достаточно сложное инженерное сооружение - шатёр, который очень немногие компании в России могут сделать", - пояснил директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

Новая труба начнёт расти уже этим летом и её планируют построить за год.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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