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КЭФ-2018
|13.04.18 18:41 Красноярские школьники сыграли в шахматы с Анатолием Карповым
За движением чёрно-белых фигур по игральной доске кроется тонкая стратегия. На открытом шахматном фестивале больше ста детей. Лучшие из лучших играют со своим кумиром - трёхкратным чемпионом мира Анатолием Карповым. Кому удача не улыбнулась, с жадностью следят за ходом игры. Конечно, поставить в тупик гения шахмат оппонентам не удалось, хотя у современных школьников есть большие преимущества.
"Легче доступ к информации, компьютеры появились, компьютерные программы, в том числе обучающие", - пояснил международный гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Все дети получили шанс быть здесь благодаря компании СУЭК. Промышленный гигант вкладывает силы и средства в программу "Шахматы - шахтёрским регионам". "Шахтёр сегодня - это не человек с кайлом или отбойным молотком. Нужно управлять автомобильной техникой и для этого тоже нужен определённый интеллектуальный потенциал", - отметил генеральный директор АО "СУЭК-Красноярск" Андрей Фёдоров.
Сегодня в шахматных классах СУЭК занимается больше трёх тысяч детей. Идея компании превратилась в событие регионального значения и проходит на площадке КЭФ. Ведь такое увлечение - залог будущего региона. "Экономика будущего основана на интеллекте, экономика знаний, креативная экономика. Ребята, которые увлекаются шахматами, действительно развивают свой интеллект, формируют поколение будущих лидеров нашей экономики", - подчеркнул зам. руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко.
Самые талантливые благодаря СУЭК попадут в Сочи, в образовательный центр "Сириус".
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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