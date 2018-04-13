НОВОСТИ | Общество













13.04.18 17:50 В Родительский день по красноярским кладбищам будут курсировать автобусы





Фото



Игорь Марченко, начальник отдела департамента транспорта Красноярска: "Хотелось бы обратиться к жителям города, кто пользуется личным транспортом. Возле кладбища в посёлке Шинников заставляют дорогу так, что не могут ни сами проехать, ни наши автобусы. Иногда автобусы там стоят с людьми, а выехать не могут".







Как будут ходить автобусы в Родительский день, объявили в департаменте транспорта. Уже в эти выходные маршрутки мимо Бадалыка будут курсировать по расписанию будних дней. 17 апреля, в Радоницу, въезд на большие кладбища, как обычно, закроют. На территорию и между секторами поедет общественный транспорт. Стоимость проезда 10 рублей. На Новый Бадалык будут ходить четыре больших автобуса, по старому Бадалыку - два "Пазика". Три автобуса - на кладбище Шинников. Места остановок оборудуют временными знаками."Хотелось бы обратиться к жителям города, кто пользуется личным транспортом. Возле кладбища в посёлке Шинников заставляют дорогу так, что не могут ни сами проехать, ни наши автобусы. Иногда автобусы там стоят с людьми, а выехать не могут".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













