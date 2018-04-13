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НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2018

13.04.18 17:46 Учёные СФУ разработали идеальные дома для жителей Арктики



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Сферичные и даже яйцеобразные - по задумкам учёных СФУ, обтекаемые формы зданий лучшее решение для домов Норильска. Проект готовится проходить аэродинамические испытания. Основной материал построек - дерево. "В Норильске зима 7-8 месяцев. А нам нужно, чтобы монтаж зданий шёл круглогодично. Мы захотели построить - построили, и не зависели от нашей природы", - рассказал автор научного проекта Пётр Мельников.

Среди других разработок молодых учёных специальные карточки для детей и даже комикс о спасении северного оленя как вида животных. Акцент на подрастающее поколение не случаен. В этом году СФУ впервые стал организатором КЭФ. На его площадках работают около ста преподавателей и учёных университета. Активные, энергичные и инициативные лица СФУ откроют форум с новой стороны.

"Мы решили привлечь именно молодёжь. Став организатором форума, СФУ привнёс новое молодое лицо. И форум у нас теперь будет моложавый", - отметил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Руководство вуза подписало соглашения с несколькими компаниями, что после форума изменит жизнь студентов. К примеру, самые одарённые будут получать помощь от Сбербанка. "Мы взяли на себя обязанность финансировать ряд грантов, ряд олимпиад и целый ряд студентов поддерживать", - сообщил управляющий красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев.

Также в университете появится институт гастрономии и образовательные программы от Российской экономической школы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА





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