Подобные инфоматы устанавливаются в сельских администрациях, библиотеках, школах, фельдшерских пунктах. Стоимость этого оборудования можно сравнить с ценой премиум-телефона. Но жителям позволяет выйти в интернет через спутник - даже в самых отдалённых посёлках. Воспользоваться госуслугами или, например, позвонить родным по скайпу.
"Это точка - устройство коллективного доступа к интернету: на сайты государственных услуг, электронное правительство, возможность совершать онлайн-переводы денежных средств, а также читать новости, электронную почту", - рассказал директор направления связи группы компаний "Искра" Андрей Долженко.
В крае уже установлены 500 инфоматов. После модернизации они могут стать базой для системы оповещения об угрозе - например, пожарах или наводнениях. Других каналов связи с районом может просто не быть. "Помните, в старых фильмах голосом Левитана: "Началась война"? На сегодняшний день у нас в стране такой системы нет. Хотя был указ президента о её создании, она создана только фрагментарно. Используя нашу систему связи, которая установлена как раз в муниципальных населённых пунктах, мы развили техническое решение, позволяющее реализовать задачу оповещения", - пояснил генеральный директор группы компаний "Искра" Андрей Ромулов.
Голосового оповещения дальностью до двух километров наверняка хватит с запасом. Причём связь работает в обоих направлениях. При необходимости жители сами смогут сообщать властям о беде. Подобные системы нужно устанавливать по всей стране, в России сегодня 22 тысячи населённых пунктов находятся вне зоны доступа, без связи.