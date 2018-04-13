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КЭФ-2018
|13.04.18 18:27 В Красноярске построят центр для хранения и реализации сельхозпродукции
В Красноярске должен появиться целый комплекс сооружений, где будут централизованно хранить сельхозпродукцию - 30 тысяч тонн овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. Выделят площади под переработку и реализацию. По сути, для обычного красноярца это аналог рынка, но очень современного.
"Комплекс будет снабжён самым современным оборудованием мирового уровня, которое бы позволяло на высочайшем технологическом уровне обеспечивать качество продукции, которая будет распределяться через оптово-распределительный центр", - сообщил глава Красноярска Сергей Ерёмин.
Для Красноярска это не только дополнительные рабочие места, но и элемент продуктовой безопасности. С помощью нового комплекса пытаются выстроить прямую связь между производителем сельхозпродукции и конечным потребителем, тем самым сокращая цепочку продаж. В этом уникальность проекта для региона. Инвестором и застройщиком выступил "Сибагропромстрой".
"Минуя всякие посредничества, как вы понимаете, это цена. И самое главное - это экологическое благополучие города и края", - сказал генеральный директор АО "Сибагропромстрой" Камо Мурадян.
Оптово-распределительный центр построят на Гайдашовке. С одной стороны, обеспечат транспортную доступность, с другой - большегрузы не будут заезжать в город и портить экологию. Строительство начнётся уже через полтора-два месяца. Закончат в начале 2019-го.
Владимир ЖАРИНОВ
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