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НОВОСТИ | Экономика



КЭФ-2018

13.04.18 18:45 "Норникель" представил на КЭФ проект развития Южного кластера



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Месторождение Норильск-1, с которого и началась история "Норникеля", отрабатывается с 1930 годов, его выработка сегодня 75% и если ничего не менять, то разработка завершится уже к 25 году. "Норникель" создал проект, который даст Южному кластеру второе дыхание. Это строительство новых добывающих мощностей карьерным способом, увеличение продуктивности шахты "Заполярная" и модернизация Норильской обогатительной фабрики.

"Это дополнительная возможность для нас развить не только территорию и не только собственные предприятия, но и всю страну. Это дополнительные 20% НПГ по сравнению с теми, которые мы производим сейчас. Это возможность возникновения нового маленького Норникеля", - отметила вице-президент компании "Норникель" Елена Безденежных.

Ожидается увеличение добычи руды до шести миллионов тонн уже к 24 году, создание около двух тысяч новых рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет края за 10 лет достигнут 30 миллиардов рублей. Но для реализации проекта нужна поддержка правительства.

"Ждём сейчас активности от нашего регионального министерства экономики. Политика инвестиционная должна стать именно активной, не надеяться на крупные предприятия, они свою долю в развитие края внесли. Дальше нужно, чтобы они жили и работали, но нужны новые идеи, новые движители", - подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко.

"Норникель также на КЭФ подписал с администрацией Красноярска договор по благоустройству краевого центра перед Универсиадой - Коммунальный мост получит светодинамическую подсветку. "Компания будет заниматься подсветкой здания пароходства, краеведческого музея и полностью завершат левобережную набережную", - сообщил глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Работы начнутся уже в мае.

Владислав ТАМОШАУСКАС






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