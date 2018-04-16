Под Канском опять горит свалка. Пожар возник в районе Тасеевского тракта, куда традиционно свозят отходы лесопилок. Напомним, в мае 2017 года более 200 жителей Канска остались без крова. Два человека погибли. Тогда сначала загорелись отходы лесоперерабатывающих производств, а сильный ветер перекинул огонь на жилые дома. В этом году владельцы дач, которые находятся недалеко от несанкционированной свалки, где возникло возгорание, уже думают, как обезопасить собственное имущество.
В эти минуты мы пытаемся добиться комментариев от властей Канска. Что нам ответили - об этом в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.