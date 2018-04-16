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16.04.18 11:39 В Канске снова горят свалки отходов лесопереработки





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В эти минуты мы пытаемся добиться комментариев от властей Канска. Что нам ответили - об этом в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Под Канском опять горит свалка. Пожар возник в районе Тасеевского тракта, куда традиционно свозят отходы лесопилок. Напомним, в мае 2017 года более 200 жителей Канска остались без крова. Два человека погибли. Тогда сначала загорелись отходы лесоперерабатывающих производств, а сильный ветер перекинул огонь на жилые дома. В этом году владельцы дач, которые находятся недалеко от несанкционированной свалки, где возникло возгорание, уже думают, как обезопасить собственное имущество.В эти минуты мы пытаемся добиться комментариев от властей Канска. Что нам ответили - об этом в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.

















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