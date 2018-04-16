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16.04.18 11:42 Красноярцу вынесли приговор за незаконную добычу нефрита





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Сумму ущерба следствие оценило в полтора миллиона рублей. Так как сырьё вернулось государству, 55-летний мужчина отделался условным сроком.







Красноярец получил четыре года условно за добычу нефрита. В Шушенском районе чёрный копатель добыл 10 тонн ценного минерала. Планировал продать за границу - нефрит скупают в Китае.Сумму ущерба следствие оценило в полтора миллиона рублей. Так как сырьё вернулось государству, 55-летний мужчина отделался условным сроком.











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