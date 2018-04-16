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16.04.18 11:47 Футболисты "Енисея" уступили самарским "Крыльям Советов"





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"Честно говоря, я очень расстроен результатом. С учётом того, как складывался матч, "Енисей" заслуживает хотя бы ничью. Но я рад, что несмотря на невысокое качество поля, команда сумела показать хороший футбол", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.











В Самаре футболисты красноярского "Енисея" потерпели поражение от "Крыльев Советов". За игрой наблюдали более 8 тысяч зрителей. В середине первого тайма на поле дошло до потасовки, итог - четыре жёлтые карточки. Во втором тайме красноярцам пришлось играть в меньшинстве - красную карточку получил Александр Жиров. Итог встречи - 1:0 в пользу "Крыльев", единственный гол забил Александр Соболев."Честно говоря, я очень расстроен результатом. С учётом того, как складывался матч, "Енисей" заслуживает хотя бы ничью. Но я рад, что несмотря на невысокое качество поля, команда сумела показать хороший футбол", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.







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