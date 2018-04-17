Как определять стоимость тепла в домах - эта тема стала главной на площадке мозгового штурма экономического форума. Ещё год назад в силу вступил федеральный закон, запустивший реформу сферы теплоснабжения. "Для государства безопасность обеспечения людей теплом в России в целом, а в Сибири и на севере особенно, это, наверное, самое важное. Потому что были случаи, когда приходилось эвакуировать людей - остановка котельных по техническим причинам. И там мы уже не говорили о деньгах", - подчеркнул депутат ГД РФ Виктор Зубарев.
Энергетики готовы вкладываться, но им нужны гарантии на долгосрочную перспективу. На Красноярском экономическом форуме СГК выступила с предложением усилить работу по внедрению метода альтернативной котельной. Для этого нужно законодательное обеспечение. Как выражаются энергетики, инвестиции возможны при полном непротивлении всех сторон.
"Вроде бы все не против, но это нужно выразить в каких-то документах. Мы понимаем, что пропуск инвестиций в текущем году оборачивается большими вложениями в следующем. Чем дольше мы тянем с принятием решения, тем хуже для системы теплоснабжения. Но в целом потерпеть ещё можно", - отметила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.
Сейчас энергетики активно продвигают идею расчёта фиксированного тарифа без ежегодного пересмотра, чтобы сумма в платёжках менялась только в пределах инфляции. При этом та же СГК готова инвестировать и в теплоэнергетический комплекс Красноярска - более 50 миллиардов рублей, около 10 миллиардов из них приходится на развитие теплосетей.