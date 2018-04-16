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КЭФ-2018
|16.04.18 17:46 Учёные СФУ разработают проекты для реновации жилья в Норильске
14 апреля на Красноярском экономическом форуме подписали историческое соглашение между Норильском и Сибирским федеральным университетом. Задача амбициозная - создать программу обновления ветхого жилого фонда, школ и детских садов. Не строили в северном городе уже около 30 лет.
"Стоимость строительства жилья в Норильске очень высокая в связи с тем, что доставка всех материалов и оборудования - по реке, через Красноярск и только летом, а всё остальное - Северным морским путём. Стоимость квадратного метра почти как в Москве - порядка 100 тысяч, даже больше", - пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин.
Планы у мэрии долгосрочные - как минимум на 10 лет. Чтобы удешевить арктическое строительство, рассмотрят вариант создавать стройматериалы прямо на месте, без завоза с материка. Иначе типовая девятиэтажка в условиях вечной мерзлоты может обойтись в полмиллиарда. Сотрудникам красноярского вуза предстоит подготовить программу с детальной проработкой градостроительства - что нужно строить с нуля, а какие объекты можно вернуть к жизни с учётом новых технологий и сохранить облик "старого Ленинграда".
"Мы привлечём для этого специалистов из разных областей: градостроительства, горного дела, геотехнологий. Потому что задачу надо решать комплексно. Это в хорошем смысле вызов, и мы готовы к его решению", - отметил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.
Запустить программу реновации планируют в 2019 году. И без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись.
Владимир ЖАРИНОВ
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