НОВОСТИ | Общество













16.04.18 17:42 Жители Северного пожаловались на огромную свалку





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В мэрии пояснили: стоянка временная, пустырь зарезервирован под школу, правда, пока даже проекта нет. Дети и родители ждут много лет. Учатся многие со второй смены, даже второклассники, ну да ладно. Самое главное - чтобы дойти до школы, надо перейти улицу 9 Мая, это две дороги по четыре полосы каждая.



По поводу грязи - жители уверяют, письма в администрацию писали неоднократно, когда мы запросили комментарий, глава района приехал посмотреть. "Уберём, это без сомнения! Дорогу сделаем. Потому что здесь ходить в детский сад - это катастрофа. Может, это будет временная дорога, но ходить можно будет, не опасаясь упасть в лужу или в грязь", - сказал руководитель администрации Советского района Андрей Коротков.



Хозяина автостоянки за грязь обещают оштрафовать. А вот что за склад со стройматериалами - никто не знает. "Мы разберёмся, чья это территория и почему она в таком состоянии", - пообещал Андрей Коротков.



В администрации заверили - порядок наведут в ближайшие недели.



Солидным людям здесь не пройти - ботинки можно испортить. А вот местные жители вынуждены каждое утро - в детский сад и обратно. Другой дороги нет. Автомобильную стоянку можно обойти только через грязь и лужи. Живём в окружении грязи и произвола, возмущаются жильцы. С одной стороны заросший бурьяном пустырь, автостоянка, с другой - строительный склад. Хотя застройщик обещал на этом месте подземную парковку.В мэрии пояснили: стоянка временная, пустырь зарезервирован под школу, правда, пока даже проекта нет. Дети и родители ждут много лет. Учатся многие со второй смены, даже второклассники, ну да ладно. Самое главное - чтобы дойти до школы, надо перейти улицу 9 Мая, это две дороги по четыре полосы каждая.По поводу грязи - жители уверяют, письма в администрацию писали неоднократно, когда мы запросили комментарий, глава района приехал посмотреть. "Уберём, это без сомнения! Дорогу сделаем. Потому что здесь ходить в детский сад - это катастрофа. Может, это будет временная дорога, но ходить можно будет, не опасаясь упасть в лужу или в грязь", - сказал руководитель администрации Советского района Андрей Коротков.Хозяина автостоянки за грязь обещают оштрафовать. А вот что за склад со стройматериалами - никто не знает. "Мы разберёмся, чья это территория и почему она в таком состоянии", - пообещал Андрей Коротков.В администрации заверили - порядок наведут в ближайшие недели. Евгения ПЛОТНИКОВА











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