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16.04.18 17:41 В Красноярске мужчина несколько дней истязал 4-летнюю падчерицу





В Красноярске мужчина несколько дней истязал 4-летнюю падчерицу. По предварительной версии следствия, отчим наносил множественные удары девочке шнуром от зарядного устройства и кожаным ремнём. В результате избиения тело ребёнка практически полностью покрыто ссадинами и синяками.



Её мать, которая проживала с мужчиной около двух месяцев, пыталась скрыть инцидент и залечить увечья дочери дома. В полицию позвонил знакомый семьи, который пришёл к ним в гости и увидел избитую девочку. Что стало причиной такой агрессии к ребёнку, сейчас выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.



"В настоящее время отчим ребёнка арестован. Потерпевшая девочка находится на стационарном лечении в больнице, её 6-летняя сестра изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







В Красноярске мужчина несколько дней истязал 4-летнюю падчерицу. По предварительной версии следствия, отчим наносил множественные удары девочке шнуром от зарядного устройства и кожаным ремнём. В результате избиения тело ребёнка практически полностью покрыто ссадинами и синяками.Её мать, которая проживала с мужчиной около двух месяцев, пыталась скрыть инцидент и залечить увечья дочери дома. В полицию позвонил знакомый семьи, который пришёл к ним в гости и увидел избитую девочку. Что стало причиной такой агрессии к ребёнку, сейчас выясняют следователи, возбуждено уголовное дело."В настоящее время отчим ребёнка арестован. Потерпевшая девочка находится на стационарном лечении в больнице, её 6-летняя сестра изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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