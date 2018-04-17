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КЭФ-2018
|17.04.18 09:11 В Красноярске подводят итоги экономического форума
Три дня, почти 70 соглашений и около 5,5 тысяч участников из 60 регионов России и 30 стран мира. Но самыми внушительными итогами экономического форума стали не цифры статистики, а детальные планы реализации крупных проектов. Все они будут воплощены не просто в Красноярском крае, а в Енисейской Сибири.
"Енисейская Сибирь - это некий бренд сейчас, который объединяет несколько проектов. Он позволяет создавать коалицию развития для продвижения этих проектов", - подчеркнул директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при (Г.Санкт-Петербург) Борис Жихаревич.
Соглашение между губернаторами Красноярского края, Тывы и Хакасии - это итог форума, который войдёт в историю. Три региона, объединённые одной рекой, обязались сотрудничать в реализации экономических проектов. "Мы помним социалистическое прошлое, когда Тыва входила в экономический района Красноярского края, а Хакасия вообще была частью Красноярского края. Енисейская Сибирь для меня в сегодняшней интерпретации - это своеобразная инвестиционная корпорация", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Общие усилия уже на начальном этапе принесли "Енисейской Сибири" инвестиции в 500 миллиардов рублей. Среди планов: создание технологической долины в Красноярске - крупного производства по переработке первичного алюминия; организация агрохолдинга "Сибирь" в Шарыповском районе - он возьмёт на себя функцию импортозамещения, а также строительство железной дороги Курагино-Кызыл-Монголия, которая откроет двери экспорта на азиатские рынки. "Енисейская Сибирь" войдёт в стратегию пространственного развития России. Сегодня, в современной внешнеполитической обстановке, особенно важно найти источник внутреннего роста экономики.
"Когда нет никакого давления, санкционного или ещё какого-либо, все расслабляются. При всех отрицательных последствиях санкций есть важный плюс: мы сконцентрировались", - отметил зам. председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
"Енисейскую Сибирь" сегодня называют мегапроектом и даже макрорегионом. Его ощутят не только власти и бизнес-элиты, но и жители трёх субъектов страны. Инфраструктурная доступность и новые рабочие места неизбежно поднимут социальную сферу на новый уровень.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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