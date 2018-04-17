На стенде Универсиады можно почувствовать себя настоящим биатлонистом и с помощью лазерной винтовки закрыть все мишени. Конечно, кроме развлекательной локации запланированы и обширные деловые обсуждения. В том числе - какое наследие оставит после себя Универсиада.
Гостям и экспертам экономического форума рассказали о подготовке к студенческим соревнованиям. Основу наследия Зимней Универсиады-2019 составят 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Особое значение для региона имеют спортивные сооружения. Сегодня широко обсуждается вопрос об их дальнейшем использовании.
"Как нам загрузить те спортивные объекты, уровня которых в Красноярском крае ранее даже не бывало и к которым приковано внимание не только красноярской спортивной общественности, но и спортивной общественности и руководства страны - вот здесь у нас есть разные взгляды", - отметил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Виктор Томенко.
Затронули и тему нематериального наследия. Например, один из отложенных эффектов Студенческих игр - увеличение продолжительности жизни в городе благодаря постройке медицинских объектов. А количество спортсменов детско-юношеских спортивных школ в Красноярске после 2019-го хотят увеличить на 4000 человек. В краевом центре создадут федеральное училище олимпийского резерва. Набирать будут спортсменов-выпускников для обучения по шести зимним видам спорта.
"Мы хотим до 2022 года довести цифры обучающихся на постоянной основе до 200 человек, сейчас их 84. Прежде всего это будут специалисты по тем видам спорта, которые есть в Красноярском крае - по зимним видам, но не забываем и о летних видах спорта", - пояснил директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.
Подготовка к Зимней Универсиаде-2019 идёт полным ходом. До соревнований осталось 320 дней.