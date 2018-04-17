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17.04.18 08:54 Министерство ЖКХ края разрабатывает антикризисный план



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Милия Ивановна жалуется замминистра России по ЖКХ на капитальный ремонт. Андрея Чибиса пенсионерка встретила у себя во дворе на Вавилова и сразу отвела на экскурсию в подъезд. Жильцов возмущает, что батареи оказались под потолком. Федеральному Минстрою не понравилось и слишком медленное движение денег. Восемь собранных миллиардов не сумели пустить на ремонт крыши и прочие работы.

"Мало того, что план заниженный, он ещё и не выполняется. Это бардак и безобразие. Менеджмент надо менять", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

В самом фонде жалуются, что в Красноярске подрядчиков днём с огнём не сыщешь - цена неконкурентная. Рабочие бригады идут на более интересные объекты - площадки Универсиады и дорожный ремонт. А вот те же крыши берут неохотно, иногда на торги их безуспешно выставляют по семь раз. Сейчас министерство ЖКХ края разрабатывает антикризисный план.

"Он включает в себя новые подходы по привлечению квалифицированных подрядных организаций, более плотному взаимодействию с органами местного самоуправления. Благодаря этим мерам нам удастся сократить сложившееся с 2015 года отставание, в этом году планируется отремонтировать 2000 многоквартирных домов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году", - сообщила пресс-секретарь министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Ольга Арамян.

Остаётся и ещё одна интрига - сохранит ли свой пост гендиректор организации Нина Авдеева? Пока эту тему никто из краевых чиновников не комментирует.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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