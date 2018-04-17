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17.04.18 08:54 Министерство ЖКХ края разрабатывает антикризисный план





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"Мало того, что план заниженный, он ещё и не выполняется. Это бардак и безобразие. Менеджмент надо менять", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.



В самом фонде жалуются, что в Красноярске подрядчиков днём с огнём не сыщешь - цена неконкурентная. Рабочие бригады идут на более интересные объекты - площадки Универсиады и дорожный ремонт. А вот те же крыши берут неохотно, иногда на торги их безуспешно выставляют по семь раз. Сейчас министерство ЖКХ края разрабатывает антикризисный план.



"Он включает в себя новые подходы по привлечению квалифицированных подрядных организаций, более плотному взаимодействию с органами местного самоуправления. Благодаря этим мерам нам удастся сократить сложившееся с 2015 года отставание, в этом году планируется отремонтировать 2000 многоквартирных домов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году", - сообщила пресс-секретарь министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Ольга Арамян.



Остаётся и ещё одна интрига - сохранит ли свой пост гендиректор организации Нина Авдеева? Пока эту тему никто из краевых чиновников не комментирует.



Милия Ивановна жалуется замминистра России по ЖКХ на капитальный ремонт. Андрея Чибиса пенсионерка встретила у себя во дворе на Вавилова и сразу отвела на экскурсию в подъезд. Жильцов возмущает, что батареи оказались под потолком. Федеральному Минстрою не понравилось и слишком медленное движение денег. Восемь собранных миллиардов не сумели пустить на ремонт крыши и прочие работы."Мало того, что план заниженный, он ещё и не выполняется. Это бардак и безобразие. Менеджмент надо менять", - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.В самом фонде жалуются, что в Красноярске подрядчиков днём с огнём не сыщешь - цена неконкурентная. Рабочие бригады идут на более интересные объекты - площадки Универсиады и дорожный ремонт. А вот те же крыши берут неохотно, иногда на торги их безуспешно выставляют по семь раз. Сейчас министерство ЖКХ края разрабатывает антикризисный план."Он включает в себя новые подходы по привлечению квалифицированных подрядных организаций, более плотному взаимодействию с органами местного самоуправления. Благодаря этим мерам нам удастся сократить сложившееся с 2015 года отставание, в этом году планируется отремонтировать 2000 многоквартирных домов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году", - сообщила пресс-секретарь министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Ольга Арамян.Остаётся и ещё одна интрига - сохранит ли свой пост гендиректор организации Нина Авдеева? Пока эту тему никто из краевых чиновников не комментирует. Роман РЫКОВ

















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