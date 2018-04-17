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17.04.18 09:05 Красноярский край - один из лидеров по количеству нелегальных ТРЦ





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Напомним, масштабные ревизии в ТРЦ России начались после трагедии в Кемерове, там при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, большинство из них - дети. Названия объектов, которые работают с нарушением правил безопасности в регионе, краевые спасатели пока не раскрывают, заявления будут готовы сделать через месяц.







Красноярский край - один из лидеров в стране по количеству нелегальных торговых центров. Некоторые здания ежедневно обслуживают огромный поток покупателей, хотя не имеют удовлетворительной противопожарной системы и даже разрешения на ввод в эксплуатацию. Антирейтинг регионов озвучил главный госинспектор страны Ринат Еникеев, его слова цитируют "РИА Новости".Напомним, масштабные ревизии в ТРЦ России начались после трагедии в Кемерове, там при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, большинство из них - дети. Названия объектов, которые работают с нарушением правил безопасности в регионе, краевые спасатели пока не раскрывают, заявления будут готовы сделать через месяц.











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