НОВОСТИ | Общество













17.04.18 11:35 Православные отмечают родительский день





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На Николаевском кладбище уже много людей, они навещают могилы, убираются и поминают усопших. Большинство горожан сейчас на работе, поэтому основной наплыв посетителей будет в вечерние часы. Чтобы не создавать заторы и не превращать места упокоения усопших в автостоянки, в этот день въезд на территории кладбищ для личного транспорта запрещён, кроме того, нельзя оставлять автомобили и на улицах возле погостов.



Парковка запрещена на внушительном списке улиц: Грунтовая, Базайская, 4-я Шинная, пр.Свободный, Шахтёров, Дудинская, Енисейском тракте.



В сторону Шинного кладбища пустят дополнительный городской маршрут - 74К. По самым большим территориям мест захоронений организована работа автобусов. Транспорт курсирует с 8 утра до 8 вечера по Бадалыку и Шинному кладбищу. Стоимость проезда 10 рублей. Схемы проезда городские власти обещали разместить в салонах и местах отправления. Остановки на погостах также отметят указателями. Горожан просят быть внимательными и с пониманием отнестись к ограничениям для автомобилистов.



Сегодня родительский день. В православии на девятый день после Пасхи отмечается Радоница - день поминовения усопших. Во всех храмах идут заупокойные службы, а миряне посещают могилы родных и близких.На Николаевском кладбище уже много людей, они навещают могилы, убираются и поминают усопших. Большинство горожан сейчас на работе, поэтому основной наплыв посетителей будет в вечерние часы. Чтобы не создавать заторы и не превращать места упокоения усопших в автостоянки, в этот день въезд на территории кладбищ для личного транспорта запрещён, кроме того, нельзя оставлять автомобили и на улицах возле погостов.Парковка запрещена на внушительном списке улиц: Грунтовая, Базайская, 4-я Шинная, пр.Свободный, Шахтёров, Дудинская, Енисейском тракте.В сторону Шинного кладбища пустят дополнительный городской маршрут - 74К. По самым большим территориям мест захоронений организована работа автобусов. Транспорт курсирует с 8 утра до 8 вечера по Бадалыку и Шинному кладбищу. Стоимость проезда 10 рублей. Схемы проезда городские власти обещали разместить в салонах и местах отправления. Остановки на погостах также отметят указателями. Горожан просят быть внимательными и с пониманием отнестись к ограничениям для автомобилистов. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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