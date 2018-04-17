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17.04.18 11:45 В Железногорске стая бродячих собак задрала косулю





В Железногорске вышедшую в город косулю задрала стая бродячих собак. Отбил оленя у разъярённой стаи и вызвал ветеринаров водитель, который в этот момент проезжал мимо. Но спасти косулю не удалось, она погибла от потери крови.



Отметим, что это уже четвёртый олень, которого весной задрали бродячие собаки в Железногорске. Дворняжки терроризируют диких животных и в Красноярске: в марте стая загнала трёх маралов на Столбах. Тогда сотрудники заповедника обвинили в инциденте городские власти, которые, по их мнению, не принимают достаточных мер, чтобы решить проблему.







В Железногорске вышедшую в город косулю задрала стая бродячих собак. Отбил оленя у разъярённой стаи и вызвал ветеринаров водитель, который в этот момент проезжал мимо. Но спасти косулю не удалось, она погибла от потери крови.Отметим, что это уже четвёртый олень, которого весной задрали бродячие собаки в Железногорске. Дворняжки терроризируют диких животных и в Красноярске: в марте стая загнала трёх маралов на Столбах. Тогда сотрудники заповедника обвинили в инциденте городские власти, которые, по их мнению, не принимают достаточных мер, чтобы решить проблему.











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