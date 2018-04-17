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17.04.18 17:48 Красноярский школьник собрал гитару с лазерными струнами



Фото
Игра на гитаре и электротехника - страсть последних лет Ивана Зинченко, поэтому школьник решил совместить эти два увлечения в одно и теперь ловко перебирает струны, но не обычные, а лазерные. "Состоит она из лазеров и фоторезисторов, внутри находится ардуина Леонардо - плата. На грифе есть лады. Резисторы разного номинала и при нажатии определённой кнопки создаёт определённое сопротивление, он считывает его и играет именно ту ноту, которая мне необходима", - рассказал ученик красноярской гимназии №1 "Универс" Иван Зинченко.

Лазерные струны издают звук, когда пальцы музыканта прерывают лучи. Такой разработке позавидует каждый гитарист, ведь необходимость постоянной настройки инструмента отпадает. Единственное, чтобы услышать звучание необычного инструмента, придётся постоянно носить с собой компьютер.

Если над электронным наполнением гитары пришлось повозиться, то корпус музыкального инструмента достаточно примитивен. Это всего лишь два листа фанеры, гриф вырезали из доски. К слову, лазерные мини-гитары появились ещё несколько лет назад, но внешне и функционально они больше напоминают детскую игрушку. Сейчас цель Ивана - доработать своё изобретение и создать настоящий музыкальный инструмент с множеством функций.

"Хочу встроить динамик в сам корпус и всё-таки обойтись без ноутбука - сделать гитару полностью автономной. Другую плату. Питание обеспечить от батарейки или аккумулятора", - пояснил ученик красноярской гимназии №1 "Универс" Иван Зинченко.

Тогда на лазерной гитаре можно будет играть самые сложные композиции, а в библиотеку инструмента будет возможно загрузить тысячи различных мелодий. Например, звучание флейты, органа или птичью трель.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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