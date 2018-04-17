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17.04.18 17:48 Красноярский школьник собрал гитару с лазерными струнами





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Лазерные струны издают звук, когда пальцы музыканта прерывают лучи. Такой разработке позавидует каждый гитарист, ведь необходимость постоянной настройки инструмента отпадает. Единственное, чтобы услышать звучание необычного инструмента, придётся постоянно носить с собой компьютер.



Если над электронным наполнением гитары пришлось повозиться, то корпус музыкального инструмента достаточно примитивен. Это всего лишь два листа фанеры, гриф вырезали из доски. К слову, лазерные мини-гитары появились ещё несколько лет назад, но внешне и функционально они больше напоминают детскую игрушку. Сейчас цель Ивана - доработать своё изобретение и создать настоящий музыкальный инструмент с множеством функций.



"Хочу встроить динамик в сам корпус и всё-таки обойтись без ноутбука - сделать гитару полностью автономной. Другую плату. Питание обеспечить от батарейки или аккумулятора", - пояснил ученик красноярской гимназии №1 "Универс" Иван Зинченко.



Тогда на лазерной гитаре можно будет играть самые сложные композиции, а в библиотеку инструмента будет возможно загрузить тысячи различных мелодий. Например, звучание флейты, органа или птичью трель.



Игра на гитаре и электротехника - страсть последних лет Ивана Зинченко, поэтому школьник решил совместить эти два увлечения в одно и теперь ловко перебирает струны, но не обычные, а лазерные. "Состоит она из лазеров и фоторезисторов, внутри находится ардуина Леонардо - плата. На грифе есть лады. Резисторы разного номинала и при нажатии определённой кнопки создаёт определённое сопротивление, он считывает его и играет именно ту ноту, которая мне необходима", - рассказал ученик красноярской гимназии №1 "Универс" Иван Зинченко.Лазерные струны издают звук, когда пальцы музыканта прерывают лучи. Такой разработке позавидует каждый гитарист, ведь необходимость постоянной настройки инструмента отпадает. Единственное, чтобы услышать звучание необычного инструмента, придётся постоянно носить с собой компьютер.Если над электронным наполнением гитары пришлось повозиться, то корпус музыкального инструмента достаточно примитивен. Это всего лишь два листа фанеры, гриф вырезали из доски. К слову, лазерные мини-гитары появились ещё несколько лет назад, но внешне и функционально они больше напоминают детскую игрушку. Сейчас цель Ивана - доработать своё изобретение и создать настоящий музыкальный инструмент с множеством функций."Хочу встроить динамик в сам корпус и всё-таки обойтись без ноутбука - сделать гитару полностью автономной. Другую плату. Питание обеспечить от батарейки или аккумулятора", - пояснил ученик красноярской гимназии №1 "Универс" Иван Зинченко.Тогда на лазерной гитаре можно будет играть самые сложные композиции, а в библиотеку инструмента будет возможно загрузить тысячи различных мелодий. Например, звучание флейты, органа или птичью трель. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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