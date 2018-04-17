НОВОСТИ | Общество













17.04.18 20:50 Краевой суд отклонил апелляцию Аркадия Волкова об изменении меры пресечения





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Аркадий Волков остаётся за решёткой. Краевой суд рассмотрел аппеляцию депутата Красноярского горсовета. Он просил изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО; на процессе он выступал с помощью видеосвязи. Напомним, народный избранник обвиняется во взятке в 430 тысяч рублей. Сегодня суд решил оставить его под стражей.







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