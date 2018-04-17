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17.04.18 17:42 В департаменте градостроительства рассказали об особенностях застройки Красноярска





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Накануне мэрия одобрила проект планировки жилого микрорайона по улице Стасовой. Здесь появятся не только новые жилые дома, но и школа, а также детский сад. Сроки строительства социальных объектов и их финансирование пока довольно туманны. "В муниципальной программе до 22 года средств на реализацию этого объекта за счёт бюджетных источников пока нет. Подрядчик готов взять реализацию объекта в период 21-22 года на себя с последующим выкупом этого объекта муниципалитетом", - пояснил заместитель главы Красноярска Олег Животов.



Зато уже точно известно - часть леса придётся вырубить. Сколько деревьев будет срублено, ещё предстоит подсчитать. Но застройщику разрешено это сделать только при условии, что вместо одного вырубленного он посадит два крупномерных дерева на территории этого же микрорайона.



А это ещё один проблемный объект. Во дворе рядом с детским садом на улице 60 лет Октября строители огородили площадь для будущей высотки. При этом разрешение на строительство у подрядчика уже отозвано. Но работы, по словам жителей, продолжаются. "Могу с уверенностью заявить, что с завтрашнего дня на этой территории никаких работ производиться не будет", - заверил заместитель главы Красноярска Олег Животов.



Представители власти теперь будут регулярно выходить на открытый диалог с журналистами. Отвечать на самые актуальные вопросы красноярцев.



Сейчас здесь пахнет лесом. Ветлужанка всегда была экологически чистым районом, улица Стасовой, что напротив лыжного стадиона, особенно. Три жилых дома располагаются среди деревьев, рядом идёт строительство новых. "Каждый житель имеет право жить в экологически чистом районе. Но нет необходимости здесь строить высокие дома. Тем более город должен продуваться, ветер северо-западный", - считает жительница дома на улице Стасовой Гузель Гарифуллина.Накануне мэрия одобрила проект планировки жилого микрорайона по улице Стасовой. Здесь появятся не только новые жилые дома, но и школа, а также детский сад. Сроки строительства социальных объектов и их финансирование пока довольно туманны. "В муниципальной программе до 22 года средств на реализацию этого объекта за счёт бюджетных источников пока нет. Подрядчик готов взять реализацию объекта в период 21-22 года на себя с последующим выкупом этого объекта муниципалитетом", - пояснил заместитель главы Красноярска Олег Животов.Зато уже точно известно - часть леса придётся вырубить. Сколько деревьев будет срублено, ещё предстоит подсчитать. Но застройщику разрешено это сделать только при условии, что вместо одного вырубленного он посадит два крупномерных дерева на территории этого же микрорайона.А это ещё один проблемный объект. Во дворе рядом с детским садом на улице 60 лет Октября строители огородили площадь для будущей высотки. При этом разрешение на строительство у подрядчика уже отозвано. Но работы, по словам жителей, продолжаются. "Могу с уверенностью заявить, что с завтрашнего дня на этой территории никаких работ производиться не будет", - заверил заместитель главы Красноярска Олег Животов.Представители власти теперь будут регулярно выходить на открытый диалог с журналистами. Отвечать на самые актуальные вопросы красноярцев. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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