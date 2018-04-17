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17.04.18 17:39 В Красноярске вынесли приговор двум уроженцам Таджикистана, планировавшим примкнуть к террористам





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"В октябре 2017 года данные граждане под воздействием лиц, пропагандирующих идеи радикального ислама и осуществляющих вербовку в незаконные вооружённые формирования на территорию иностранных государств, приняли решение об отъезде в Афганистан для участия в вооружённых конфликтах на стороне террористов", - сообщила пресс-секретарь управления ФСБ РФ по краю Марина Моисеева.



Дело о терроризме рассматривали в гарнизонном военном суде. Все вопросы через переводчика. Решение суда - виновны, один получил восемь, второй шесть лет в колонии строгого режима. Возраст несостоявшихся террористов - 27 лет одному и 23 года второму.



Оперативная съёмка ФСБ. По данным следствия, двое уроженцев Таджикистана планировали вступить в ряды боевиков. Из Красноярска они хотели вылететь в Москву, оттуда в Стамбул, у них уже была договорённость, как пересечь две границы в Турции и Иране, чтобы попасть в Афганистан."В октябре 2017 года данные граждане под воздействием лиц, пропагандирующих идеи радикального ислама и осуществляющих вербовку в незаконные вооружённые формирования на территорию иностранных государств, приняли решение об отъезде в Афганистан для участия в вооружённых конфликтах на стороне террористов", - сообщила пресс-секретарь управления ФСБ РФ по краю Марина Моисеева.Дело о терроризме рассматривали в гарнизонном военном суде. Все вопросы через переводчика. Решение суда - виновны, один получил восемь, второй шесть лет в колонии строгого режима. Возраст несостоявшихся террористов - 27 лет одному и 23 года второму. Евгения ПЛОТНИКОВА











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