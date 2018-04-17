НОВОСТИ | Общество













17.04.18 17:47 Красноярские поисковики открывают новый сезон





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20 апреля более 180 самых достойных поисковиков региона отправятся в экспедиции на поиск без вести пропавших солдат на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и республики Карелия. В новом поисковом сезоне примут участие пять отрядов из Красноярска. В подарок от городских властей ребята получили металлоискатель.







17 апреля исполняется 30 лет поисковому движению России. В Доме офицеров прошло открытие акции "Вахта памяти". К краевым отрядам в этом году присоединились ещё два района - Абанский и Курагинский.20 апреля более 180 самых достойных поисковиков региона отправятся в экспедиции на поиск без вести пропавших солдат на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и республики Карелия. В новом поисковом сезоне примут участие пять отрядов из Красноярска. В подарок от городских властей ребята получили металлоискатель.











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