17 апреля исполняется 30 лет поисковому движению России. В Доме офицеров прошло открытие акции "Вахта памяти". К краевым отрядам в этом году присоединились ещё два района - Абанский и Курагинский.
20 апреля более 180 самых достойных поисковиков региона отправятся в экспедиции на поиск без вести пропавших солдат на территории Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и республики Карелия. В новом поисковом сезоне примут участие пять отрядов из Красноярска. В подарок от городских властей ребята получили металлоискатель.