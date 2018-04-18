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18.04.18 11:45 Ушёл из жизни красноярский журналист Леонид Фельдман





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Леонид Фельдман родился в Севастополе, первая запись в трудовой - слесарь базы Черноморского флота. После ленинградского института культуры по распределению приехал в Красноярск. Один из тех, с кого начиналось красноярское ТВ.



С собеседником всегда на равных, никогда не боялся задавать острые вопросы, объездил весь край, была командировка даже на Северный полюс. Много лет работал на краевом радио. В общей сложности в журналистике больше полувека.



Леонид Фельдман ушёл из жизни на 78 году. Одним из первых соболезнования выразил врио губернатора Александр Усс. Прощание состоится в Доме журналистов, похоронят Леонида Ефимовича на Аллее славы.



Его голос и густую шевелюру знают несколько поколений жителей края. Это едва ли не единственный случай, когда журналисту уже за 70, а он ведёт эфиры, причём тексты себе заранее никогда не готовит, считает - это расслабляет, вопросы не записывает - только прямой разговор в прямом эфире.Леонид Фельдман родился в Севастополе, первая запись в трудовой - слесарь базы Черноморского флота. После ленинградского института культуры по распределению приехал в Красноярск. Один из тех, с кого начиналось красноярское ТВ.С собеседником всегда на равных, никогда не боялся задавать острые вопросы, объездил весь край, была командировка даже на Северный полюс. Много лет работал на краевом радио. В общей сложности в журналистике больше полувека.Леонид Фельдман ушёл из жизни на 78 году. Одним из первых соболезнования выразил врио губернатора Александр Усс. Прощание состоится в Доме журналистов, похоронят Леонида Ефимовича на Аллее славы. Евгения ПЛОТНИКОВА











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