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| НОВОСТИ | Общество
|18.04.18 11:45 Ушёл из жизни красноярский журналист Леонид Фельдман
Его голос и густую шевелюру знают несколько поколений жителей края. Это едва ли не единственный случай, когда журналисту уже за 70, а он ведёт эфиры, причём тексты себе заранее никогда не готовит, считает - это расслабляет, вопросы не записывает - только прямой разговор в прямом эфире.
Леонид Фельдман родился в Севастополе, первая запись в трудовой - слесарь базы Черноморского флота. После ленинградского института культуры по распределению приехал в Красноярск. Один из тех, с кого начиналось красноярское ТВ.
С собеседником всегда на равных, никогда не боялся задавать острые вопросы, объездил весь край, была командировка даже на Северный полюс. Много лет работал на краевом радио. В общей сложности в журналистике больше полувека.
Леонид Фельдман ушёл из жизни на 78 году. Одним из первых соболезнования выразил врио губернатора Александр Усс. Прощание состоится в Доме журналистов, похоронят Леонида Ефимовича на Аллее славы.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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