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18.04.18 11:19 В селе Каратузское пропал семилетний школьник





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В селе Каратузское ищут пропавшего мальчика. Накануне семилетний ребёнок с десятилетним приятелем играл в песчаном карьере. Школьник постарше вернулся домой, а младший не появился. Родители обратились в полицию спустя сутки после исчезновения сына. Сейчас следователи изучают следы на берегу речки Каратузки и свидетельства очевидцев. Не исключено убийство или несчастный случай на воде.











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