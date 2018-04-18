НОВОСТИ | Экономика













18.04.18 11:40 В работе красноярского сберфонда усматривают признаки финансовой пирамиды





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Почти 700 вкладчиков в Красноярске пытаются вернуть свои деньги через арбитражный суд. Все они стали пайщиками "Сибирского фонда сбережений". Прокуратура усмотрела в работе организации признаки финансовой пирамиды - они собрали более миллиарда рублей. Заседание по делу о банкротстве состоится 7 июня.











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