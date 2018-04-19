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19.04.18 09:00 Репортаж: новые технологии в онкологии







"Новые технологии в онкологии" - под таким названием в красноярском диспансере прошла научная конференция. В качестве гостя и докладчика выступил один из ведущих онкологов России - руководитель федерального исследовательского центра радиологии, доктор медицинских наук, академик РАН Андрей Каприн. В Красноярске подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве между минздравом, онкодиспансером, медуниверситетом и федеральным центром. Теперь два раза в неделю по видеосвязи красноярские онкологи будут обсуждать со своими столичными коллегами самые сложные случаи. Мы записали интервью с Андреем Каприным.







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