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| НОВОСТИ | Общество
|18.04.18 17:37 Полицейские наградили красноярца, обезвредившего вооружённого преступника
Герои среди нас. Александр Высоцкий, случайный прохожий, который несколько дней назад стал свидетелем вооружённого нападения на сотрудницу одного из магазинов краевого центра. Он не испугался и не остался равнодушным к чужой беде. Мужчина рискнул своей жизнью ради спасения чужой.
"Зашёл парень, начал осматриваться, задавать вопросы, одна ли я здесь нахожусь, заглядывать в подсобные помещения. Вытащил нож и сказал: сейчас я тебя буду убивать", - вспоминает пострадавшая Екатерина Торганова.
Девушка попыталась самостоятельно отбиться от преступника и вытащить его на улицу, но на скользком полу оступилась и борьба перешла в партер. Отметим, что место это не проходное и обычно людей здесь не так много. К счастью, всё случилось в обеденное время, когда Александр возвращался на рабочее место из столовой по соседству.
"Случайно заметил, скажем так, нестандартную ситуацию. Женщина ногами кверху, мужчина на ней, и крик. Сработал какой-то инстинкт, что нужно помочь человеку. Заскочил, сбросил. И коллеги по работе помогли, зафиксировали его скотчем", - рассказал Александр Высоцкий.
В итоге девушка отделалась лишь небольшим порезом руки и испугом. Обезоруженного и связанного преступника мужчины передали полицейским, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. К грамоте из рук начальника красноярской полиции Александр отнёсся скромно, говорит, хватило бы и чаепития. Но главная награда для мужчины - это, конечно же, спасённая жизнь.
Владислав ТАМОШАУСКАС
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