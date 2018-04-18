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18.04.18 17:37 Полицейские наградили красноярца, обезвредившего вооружённого преступника





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"Зашёл парень, начал осматриваться, задавать вопросы, одна ли я здесь нахожусь, заглядывать в подсобные помещения. Вытащил нож и сказал: сейчас я тебя буду убивать", - вспоминает пострадавшая Екатерина Торганова.



Девушка попыталась самостоятельно отбиться от преступника и вытащить его на улицу, но на скользком полу оступилась и борьба перешла в партер. Отметим, что место это не проходное и обычно людей здесь не так много. К счастью, всё случилось в обеденное время, когда Александр возвращался на рабочее место из столовой по соседству.



"Случайно заметил, скажем так, нестандартную ситуацию. Женщина ногами кверху, мужчина на ней, и крик. Сработал какой-то инстинкт, что нужно помочь человеку. Заскочил, сбросил. И коллеги по работе помогли, зафиксировали его скотчем", - рассказал Александр Высоцкий.



В итоге девушка отделалась лишь небольшим порезом руки и испугом. Обезоруженного и связанного преступника мужчины передали полицейским, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. К грамоте из рук начальника красноярской полиции Александр отнёсся скромно, говорит, хватило бы и чаепития. Но главная награда для мужчины - это, конечно же, спасённая жизнь.



Герои среди нас. Александр Высоцкий, случайный прохожий, который несколько дней назад стал свидетелем вооружённого нападения на сотрудницу одного из магазинов краевого центра. Он не испугался и не остался равнодушным к чужой беде. Мужчина рискнул своей жизнью ради спасения чужой."Зашёл парень, начал осматриваться, задавать вопросы, одна ли я здесь нахожусь, заглядывать в подсобные помещения. Вытащил нож и сказал: сейчас я тебя буду убивать", - вспоминает пострадавшая Екатерина Торганова.Девушка попыталась самостоятельно отбиться от преступника и вытащить его на улицу, но на скользком полу оступилась и борьба перешла в партер. Отметим, что место это не проходное и обычно людей здесь не так много. К счастью, всё случилось в обеденное время, когда Александр возвращался на рабочее место из столовой по соседству."Случайно заметил, скажем так, нестандартную ситуацию. Женщина ногами кверху, мужчина на ней, и крик. Сработал какой-то инстинкт, что нужно помочь человеку. Заскочил, сбросил. И коллеги по работе помогли, зафиксировали его скотчем", - рассказал Александр Высоцкий.В итоге девушка отделалась лишь небольшим порезом руки и испугом. Обезоруженного и связанного преступника мужчины передали полицейским, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. К грамоте из рук начальника красноярской полиции Александр отнёсся скромно, говорит, хватило бы и чаепития. Но главная награда для мужчины - это, конечно же, спасённая жизнь. Владислав ТАМОШАУСКАС











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