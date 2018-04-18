ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СИНЯЯ ПТИЦА:
Отправить заявку на участие
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





18.04.18 17:37 Полицейские наградили красноярца, обезвредившего вооружённого преступника



Фото
Герои среди нас. Александр Высоцкий, случайный прохожий, который несколько дней назад стал свидетелем вооружённого нападения на сотрудницу одного из магазинов краевого центра. Он не испугался и не остался равнодушным к чужой беде. Мужчина рискнул своей жизнью ради спасения чужой.

"Зашёл парень, начал осматриваться, задавать вопросы, одна ли я здесь нахожусь, заглядывать в подсобные помещения. Вытащил нож и сказал: сейчас я тебя буду убивать", - вспоминает пострадавшая Екатерина Торганова.

Девушка попыталась самостоятельно отбиться от преступника и вытащить его на улицу, но на скользком полу оступилась и борьба перешла в партер. Отметим, что место это не проходное и обычно людей здесь не так много. К счастью, всё случилось в обеденное время, когда Александр возвращался на рабочее место из столовой по соседству.

"Случайно заметил, скажем так, нестандартную ситуацию. Женщина ногами кверху, мужчина на ней, и крик. Сработал какой-то инстинкт, что нужно помочь человеку. Заскочил, сбросил. И коллеги по работе помогли, зафиксировали его скотчем", - рассказал Александр Высоцкий.

В итоге девушка отделалась лишь небольшим порезом руки и испугом. Обезоруженного и связанного преступника мужчины передали полицейским, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. К грамоте из рук начальника красноярской полиции Александр отнёсся скромно, говорит, хватило бы и чаепития. Но главная награда для мужчины - это, конечно же, спасённая жизнь.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .