Сейчас этот отрезок улицы Горького от Маркса до Бограда горожане используют как бесплатную парковку. Но с 30 апреля участок бессрочно закрывается, проезжать на машинах можно будет лишь жителям многоэтажки Маркса, 155. Для остальных остаётся объезд по улицам Декабристов и Бограда. Сам красноярский Арбат будет доступен лишь пешеходам.
"Вдоль деревянных домов появится участок деревянного тротуара, очень типичного для Красноярска начала 20 века. Далее будет большое пешеходное пространство с возможностью проезда велосипедистов. И планируем наполнить территорию озеленением", - рассказал директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.
Гости Универсиады и жители миллионника смогут, словно на машине времени, переместиться в столицу Енисейской губернии. Никаких стихийных ларьков - только купеческие лавки, брадобрейни и трактиры в стилистике дореволюционных времён.
В историческом квартале царит кладбищенская тишина. Но уже к следующему году архитекторы вдохнут в это место новую жизнь. Например, в домах 13 и 15 обещают сделать гостиницу. Ещё несколько зданий отведут под административно-офисный центр компании "Русал". Он рассчитан на 50 сотрудников. Появится и сквер у Органного зала. Перед началом исторической реновации здесь заменят изношенные инженерные сети. Отделка внутри домиков будет длиться до середины следующего года.