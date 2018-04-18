НОВОСТИ | Общество













18.04.18 17:45 Улица Горького частично станет пешеходной





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"Вдоль деревянных домов появится участок деревянного тротуара, очень типичного для Красноярска начала 20 века. Далее будет большое пешеходное пространство с возможностью проезда велосипедистов. И планируем наполнить территорию озеленением", - рассказал директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.



Гости Универсиады и жители миллионника смогут, словно на машине времени, переместиться в столицу Енисейской губернии. Никаких стихийных ларьков - только купеческие лавки, брадобрейни и трактиры в стилистике дореволюционных времён.



В историческом квартале царит кладбищенская тишина. Но уже к следующему году архитекторы вдохнут в это место новую жизнь. Например, в домах 13 и 15 обещают сделать гостиницу. Ещё несколько зданий отведут под административно-офисный центр компании "Русал". Он рассчитан на 50 сотрудников. Появится и сквер у Органного зала. Перед началом исторической реновации здесь заменят изношенные инженерные сети. Отделка внутри домиков будет длиться до середины следующего года.



Сейчас этот отрезок улицы Горького от Маркса до Бограда горожане используют как бесплатную парковку. Но с 30 апреля участок бессрочно закрывается, проезжать на машинах можно будет лишь жителям многоэтажки Маркса, 155. Для остальных остаётся объезд по улицам Декабристов и Бограда. Сам красноярский Арбат будет доступен лишь пешеходам."Вдоль деревянных домов появится участок деревянного тротуара, очень типичного для Красноярска начала 20 века. Далее будет большое пешеходное пространство с возможностью проезда велосипедистов. И планируем наполнить территорию озеленением", - рассказал директор АО "Исторический квартал" Кирилл Бучель.Гости Универсиады и жители миллионника смогут, словно на машине времени, переместиться в столицу Енисейской губернии. Никаких стихийных ларьков - только купеческие лавки, брадобрейни и трактиры в стилистике дореволюционных времён.В историческом квартале царит кладбищенская тишина. Но уже к следующему году архитекторы вдохнут в это место новую жизнь. Например, в домах 13 и 15 обещают сделать гостиницу. Ещё несколько зданий отведут под административно-офисный центр компании "Русал". Он рассчитан на 50 сотрудников. Появится и сквер у Органного зала. Перед началом исторической реновации здесь заменят изношенные инженерные сети. Отделка внутри домиков будет длиться до середины следующего года. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

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