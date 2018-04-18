НОВОСТИ | Общество













18.04.18 17:40 На месте павильонов у краевой больницы появится парковка





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"Всё-таки это пространство для пациентов. Нужно подъехать, остановиться. Сыну нужно привезти свою мать на обследование, и так далее, моментов много ", - подчеркнул первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.







В Красноярске продолжается демонтаж торговых павильонов у краевой больницы. Рачительные хозяева забирают не только оконные рамы временных построек, но и уложенную рядом брусчатку. Теперь на остановке не купить цветы, шаурму или газеты. Зато на освободившемся месте появится парковка для пациентов и их родственников. Она насчитана на сто машиномест."Всё-таки это пространство для пациентов. Нужно подъехать, остановиться. Сыну нужно привезти свою мать на обследование, и так далее, моментов много ", - подчеркнул первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.











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