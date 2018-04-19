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НОВОСТИ | Общество





19.04.18 08:48 В Зеледееве ученики закрытой школы сели за парты в сельсовете



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Свой кабинет депутат зеледеевского сельсовета охраняет от школьников и педагогов. Хозяйку помещения попросили уступить его для проведения уроков. На прошлой неделе 60 детей посёлка оказались на улице - аварийное здание школы закрыли. Народная избранница к мольбам о помощи оказалась равнодушна и отправилась отдыхать.

Кроме рабочего места депутата под уроки выделили ещё одно помещение в сельсовете. Совсем крошечное, вмещает только учителя и единственную 11-классницу посёлка Сашу. В просторном кабинете народного избранника разместились бы как минимум два класса. Сегодня мы дозвонились до владелицы кабинета. Рабочее место она намерена отстаивать обращениями в прокуратуру.

"Насколько законно нас просят освободить кабинет, взамен ничего не давая? Нам нужно куда-то деть документы. Давайте мы выбросим документы и пустим туда детей. И что, это решит проблему? Это не решит проблему", - сказала депутат сельского совета пос. Зеледеево Валентина Руцинская.

А это уже сельский клуб. Здесь среди библиотечных полок учится 9-й класс. Химию познают посредством учебников и воображения - о пробирках и опытах пришлось забыть. Помочь детям согласились в РЖД - готовы выделить пустующую четырёхкомнатную квартиру. Но и в ней занятия пока не проходят. Помещение жилое и ему предстоит пройти целую вереницу проверок, чтобы оно соответствовало всем нормативам. В Зеледееве из 11-ти учатся дети всего двух классов. Остальные уже вторую неделю находятся на вынужденных каникулах. В министерстве образования края сейчас разбираются в ситуации.

Хождения по мукам для детей закончатся осенью следующего года. К этому сроку в Зеледееве обещают построить новую школу. А пока старое аварийное здание стоит как памятник когда-то спокойной и размеренной учебной жизни.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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