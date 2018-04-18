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18.04.18 20:46 При взрыве трубы на цемзаводе погиб подрывник





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Специалист 1970 года рождения погиб под обломками. Сейчас челябинская фирма-подрядчик приостановила все работы на объекте. Свою работу начали следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия.







После запланированного взрыва на красноярском цементном заводе погиб подрывник. 80-метровую трубу пытались уничтожить накануне, но из-за погоды провели только два взрыва из четырёх. Сегодня работу решили продолжить. Сразу после детонации конструкция не рухнула. Почему это произошло, решил проверить подрывник и отправился в опасную зону. В этот момент труба начала падать.Специалист 1970 года рождения погиб под обломками. Сейчас челябинская фирма-подрядчик приостановила все работы на объекте. Свою работу начали следователи, которые выясняют обстоятельства происшествия.







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