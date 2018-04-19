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НОВОСТИ | Общество





19.04.18 08:55 В Красноярске состоялось прощание с Леонидом Фельдманом



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Прощание проходит в Доме журналистов. Цветы несут друзья, знакомые, бывшие коллеги. Его голос помнят и знают несколько поколений телезрителей и радиослушателей. Как и знаменитую шевелюру - с годами чёрные кудри стали седыми.

Выпускник ленинградского журфака, в Красноярск приехал по распределению, более 40 лет проработал в нашей телерадиокомпании. Доверием пользовался исключительным. Однажды 1 апреля в радиоэфире объявил: на Дрокинской горе состоится высадка НЛО. Почти полторы тысячи человек поверили и пришли.

Раиса Расюлене, диктор красноярского телевидения (1977-2004): "Он был настоящим профессионалам, его передачи всегда были интересны".

Василий Нелюбин, заместитель губернатора: "Леонид Ефимович прожил долгую творческую жизнь, до последнего времени оставался в профессии".

Алексей Клешко, журналист, первый заместитель председателя Заксобрания края: "Сквозь все годы огромный интерес к жизни, ему было интересно, что с людьми, что с событиями".

Ирина Долгушина, журналист: "Разрешал себе быть непокорным, ошибался, но не прогибался".

Дмитрий Лепухов, директор ГТРК "Красноярск": "Мы соболезнуем родным и близким. Он будет жить в памяти радиослушателей, коллег и тех, кто его помнит".

Леонид Фельдман - заслуженный работник культуры. Ушёл из жизни после болезни на 78 году. Его похоронили на Аллее славы.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
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