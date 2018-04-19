Прощание проходит в Доме журналистов. Цветы несут друзья, знакомые, бывшие коллеги. Его голос помнят и знают несколько поколений телезрителей и радиослушателей. Как и знаменитую шевелюру - с годами чёрные кудри стали седыми.
Выпускник ленинградского журфака, в Красноярск приехал по распределению, более 40 лет проработал в нашей телерадиокомпании. Доверием пользовался исключительным. Однажды 1 апреля в радиоэфире объявил: на Дрокинской горе состоится высадка НЛО. Почти полторы тысячи человек поверили и пришли.
Раиса Расюлене, диктор красноярского телевидения (1977-2004): "Он был настоящим профессионалам, его передачи всегда были интересны".
Василий Нелюбин, заместитель губернатора: "Леонид Ефимович прожил долгую творческую жизнь, до последнего времени оставался в профессии".
Алексей Клешко, журналист, первый заместитель председателя Заксобрания края: "Сквозь все годы огромный интерес к жизни, ему было интересно, что с людьми, что с событиями".
Ирина Долгушина, журналист: "Разрешал себе быть непокорным, ошибался, но не прогибался".
Дмитрий Лепухов, директор ГТРК "Красноярск": "Мы соболезнуем родным и близким. Он будет жить в памяти радиослушателей, коллег и тех, кто его помнит".
Леонид Фельдман - заслуженный работник культуры. Ушёл из жизни после болезни на 78 году. Его похоронили на Аллее славы.