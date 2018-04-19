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19.04.18 08:55 В Красноярске состоялось прощание с Леонидом Фельдманом





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Выпускник ленинградского журфака, в Красноярск приехал по распределению, более 40 лет проработал в нашей телерадиокомпании. Доверием пользовался исключительным. Однажды 1 апреля в радиоэфире объявил: на Дрокинской горе состоится высадка НЛО. Почти полторы тысячи человек поверили и пришли.



Раиса Расюлене, диктор красноярского телевидения (1977-2004): "Он был настоящим профессионалам, его передачи всегда были интересны".



Василий Нелюбин, заместитель губернатора: "Леонид Ефимович прожил долгую творческую жизнь, до последнего времени оставался в профессии".



Алексей Клешко, журналист, первый заместитель председателя Заксобрания края: "Сквозь все годы огромный интерес к жизни, ему было интересно, что с людьми, что с событиями".



Ирина Долгушина, журналист: "Разрешал себе быть непокорным, ошибался, но не прогибался".



Дмитрий Лепухов, директор ГТРК "Красноярск": "Мы соболезнуем родным и близким. Он будет жить в памяти радиослушателей, коллег и тех, кто его помнит".



Леонид Фельдман - заслуженный работник культуры. Ушёл из жизни после болезни на 78 году. Его похоронили на Аллее славы.



Прощание проходит в Доме журналистов. Цветы несут друзья, знакомые, бывшие коллеги. Его голос помнят и знают несколько поколений телезрителей и радиослушателей. Как и знаменитую шевелюру - с годами чёрные кудри стали седыми.Выпускник ленинградского журфака, в Красноярск приехал по распределению, более 40 лет проработал в нашей телерадиокомпании. Доверием пользовался исключительным. Однажды 1 апреля в радиоэфире объявил: на Дрокинской горе состоится высадка НЛО. Почти полторы тысячи человек поверили и пришли."Он был настоящим профессионалам, его передачи всегда были интересны"."Леонид Ефимович прожил долгую творческую жизнь, до последнего времени оставался в профессии"."Сквозь все годы огромный интерес к жизни, ему было интересно, что с людьми, что с событиями"."Разрешал себе быть непокорным, ошибался, но не прогибался"."Мы соболезнуем родным и близким. Он будет жить в памяти радиослушателей, коллег и тех, кто его помнит".Леонид Фельдман - заслуженный работник культуры. Ушёл из жизни после болезни на 78 году. Его похоронили на Аллее славы. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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