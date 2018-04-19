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19.04.18 11:38 На трассе Красноярск-Дивногорск корова спровоцировала серьёзное ДТП





Фото Фото: VK.com/kraschp



Корова стала причиной крупной аварии с пострадавшими на трассе из Красноярска в Дивногорск. Поздним вечером животное выбежало на дорогу прямо под колёса "Хонды", она шла по переходу со стороны Енисея. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где он врезался в "Ладу Гранту".



В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, его доставили в больницу. Также пострадали и два пассажира отечественного автомобиля, им оказали медицинскую помощь на месте. Корова погибла. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.







Корова стала причиной крупной аварии с пострадавшими на трассе из Красноярска в Дивногорск. Поздним вечером животное выбежало на дорогу прямо под колёса "Хонды", она шла по переходу со стороны Енисея. От удара автомобиль выбросило на встречную полосу, где он врезался в "Ладу Гранту".В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, его доставили в больницу. Также пострадали и два пассажира отечественного автомобиля, им оказали медицинскую помощь на месте. Корова погибла. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают полицейские.











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